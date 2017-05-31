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Централизованное тестирование в Беларуси: до конца регистрации осталось менее двух суток

31.05.2017 - 09:27

Новости Беларуси. Менее двух суток остается у белорусских абитуриентов, чтобы зарегистрироваться на централизованное тестирование. Окончание регистрации – в семь вечера 1 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего же в РИКЗ уже поступило больше 80 тысяч заявок. Впрочем, пока их количество меньше, чем в предыдущие годы. Среди самых популярных предметов, по которым будущие студенты проверяют свои знания, традиционно остаются русский и белорусский язык, математика, английский и история Беларуси. А вот новшеством 2017 года – сдавать 4 теста вместо трех – воспользовались почти 40% всех желающих получить сертификаты с баллами. Первое испытание уже 12 июня.

Централизованное тестирование в Беларуси: до конца регистрации осталось менее двух суток

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