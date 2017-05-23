новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Центральные районы Минска и Санкт-Петербурга подписали соглашение о сотрудничестве

23.05.2017 - 13:39

Новости Беларуси. Культурный обмен, диалог в образовании и производственной сфере. Центральные районы Минска и Санкт-Петербурга подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подписи под документом поставили руководители районных администраций. Главная цель – развитие новых направлений экономического взаимодействия. Стороны договорились регулярно встречаться на всех уровнях: проводить совместные заседания и бизнес-форумы.

Игорь Бузовский, глава администрации Центрального района Минска:
Контакт наших предприятий были, есть и останутся. Задача стоит в том, чтобы стимулировать это развитие. И способствовать на уровне местной власти тому, чтобы они развивались и далее.

Андрей Хлутков, глава Центрального района Санкт-Петербурга:
Петербург и Минск – не просто города с развитой культурой и богатой историей, но и серьезные научные, промышленные, технологические центры. Думаю, здесь найдутся точки прикосновения.

Сегодня Санкт-Петербург – один из важнейших торгово-экономических партнеров Беларуси среди российских регионов. В настоящее время стороны намерены развивать производственную кооперацию. Уже сегодня реализованы проекты по совместному производству лифтов, создан кластер по выпуску светодиодных приборов. Нарастить поставки готовы белорусские предприятия.

Уже зарекомендовала себя наша коммунальная техника, пассажирские автобусы, электротранспорт. В перспективе более весомой может стать и доля белорусских строительных услуг на рынке Санкт-Петербурга.

Центральные районы Минска и Санкт-Петербурга подписали соглашение о сотрудничестве

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

2 предприятия по переработке мяса и 7 молокозаводов: Россия снимает ограничения на поставку продукции с ряда белорусских предприятий
2 предприятия по переработке мяса и 7 молокозаводов: Россия снимает ограничения на поставку продукции с ряда белорусских предприятий
Беларусь и Самарская область рассчитывают увеличить товарооборот до $600 млн
Беларусь и Самарская область рассчитывают увеличить товарооборот до $600 млн
Беларусь на форуме регионов Беларуси и России намерена заключить контракты на 300 млн долларов
Беларусь на форуме регионов Беларуси и России намерена заключить контракты на 300 млн долларов
Встреча представителей главных аграрных ведомств Беларуси и России пройдет 15 мая в Москве
Встреча представителей главных аграрных ведомств Беларуси и России пройдет 15 мая в Москве
Василий Голубев, губернатор Ростовской области Российской Федерации
Василий Голубев: товарооборот между Беларусью и Ростовской областью можно довести до $500 млн
Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь.
Александр Лукашенко – на встрече с губернатором Ростовской области: если у нас единый рынок, давайте не будем друг другу подножки ставить
Александр Лукашенко: Если «Ростсельмаш» не видит возможности договориться, что нам остается делать?
Александр Лукашенко: Если «Ростсельмаш» не видит возможности договориться, что нам остается делать?
«Это наш общий рынок. Давить друг друга не надо»: Александр Лукашенко о конкуренции с Россией
«Это наш общий рынок. Давить друг друга не надо»: Александр Лукашенко о конкуренции с Россией
Все новости по теме Беларусь-Россия
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru