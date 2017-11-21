﻿ «Цены расти не должны»: почём будут белорусские овощи зимой? | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Что происходит. Ток-шоу на «Россия-Беларусь»

«Цены расти не должны»: почём будут белорусские овощи зимой?

21.11.2017 - 01:02

Новости Беларуси. О состоянии сельского хозяйства в Беларуси говорили во время ток-шоу «Что происходит».  

Владимир Гракун, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:
Рынок есть, цены могут расти. Но сегодня мы получили продукции больше, поэтому цены расти не должны. По картофелю хотелось бы отметить Шкловское фермерское хозяйство – сегодня у нас есть картофель, мы получили овощи, стабилизационные фонды на 100% заложены.

Это 48 тысяч картофеля, это 60 тысяч овощей, 14 – плодов.

То есть, наше население будет полностью обеспечено овощной продукцией.

Сельское хозяйство в Беларуси: «Что происходит»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Замминистра сельского хозяйства: «Площади немного сокращаются, а урожай возрастает. За счёт технологий»
Мясо из Мозырского района: увеличение крупного рогатого скота на 50%
Продукты из Беларуси: путь к потребителю картофеля, хлеба, молока и мяса
«Работа творческая, думать надо»: как делают рапсовое масло в деревне Крупица
Президент Беларуси поздравил аграриев с профессиональным праздником
Президент Беларуси поздравил аграриев с профессиональным праздником
Каждой бурёнке нужна благоустроенная квартира: готовы ли сельхозпредприятия Беларуси к зимнему периоду?
Как корову не корми, если условия плохие – молока не получишь: готовы ли сельхозпредприятия Беларуси к зимнему периоду?
Леонид Заяц: прослеживается положительная динамика развития агропромышленного комплекса
Леонид Заяц: прослеживается положительная динамика развития агропромышленного комплекса
Мы разрабатываем геномные биотехнологии: как селекционируют белорусскую картошку
Мы разрабатываем геномные биотехнологии: как селекционируют белорусскую картошку
Все новости по теме Сельское хозяйство
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru