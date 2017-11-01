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Цены в ресторанах Минска: ГУПР обращает внимание, чтобы они были действительно оправданы

01.11.2017 - 22:34

Новости Беларуси. Многие минчане жалуются на высокие торговые наценки в ресторанах и кафе Минска. Может ли клиент найти демократичные цены, рассказал в программе «Большой город» начальник главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Андрей Доморацкий.

Андрей Доморацкий, начальник главного управления потребительского рынка Мингорисполкома:
Сегодня Минск имеет различный формат объектов питания. Более 2 600 объектов начиная от объектов быстрого питания до ресторанов элитного типа. Клиент голосует своим кошельком. Любой ресторатор сам заинтересован, чтобы к нему приходили посетители, чтобы цены были приемлемы.

Есть объекты с довольно демократичными ценами.

Эти вопросы контролирует и Мингорисполком, и Министерство антимонопольного регулирования торговли. ГУПР обращает особое внимание на то, чтобы цены были действительно оправданы. Во всех ресторанах есть обеденное меню. Много ресторанов и кафе, которые проводят дни скидок.

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