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Церемония награждения победителей Национального конкурса «Предприниматель года» состоится 17 ноября в Минске

17.11.2017 - 10:46

Новости Беларуси. 17 ноября в Минске назовут имя предпринимателя года. За почетное звание боролись более 40 бизнесменов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все они добились высоких результатов в различных областях: создают рабочие места, внедряют инновации, производят уникальные продукты, поддерживают и развивают культуру и спорт.

Конкурс проводится правительством, но исключительно среди частных предприятий. Победители получат возможность кредитования первый год под процент, равный половине ставки рефинансирования. Мероприятие приурочено к Всемирной неделе предпринимательства, которая в эти дни проходит в столице.

Церемония награждения победителей Национального конкурса «Предприниматель года» состоится 17 ноября в Минске

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