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Церемония подведения итогов спортивного года Беларуси прошла 22 декабря в Минске

23.12.2016 - 09:08

Новости Беларуси. В «Президент-отеле» 22 декабря прошла церемония подведения итогов спортивного года. Представительство НОК Беларуси в городе Минске и управление спорта и туризма Мингорисполкома назвали лучших спортсменов столицы. В число 10 номинантов вошла и Мелитина Станюта, для которой этот год стал последним в профессиональном спорте, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Мелитина Станюта, участница Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро:
Процесс адаптации, наверное, еще не начался, может, он начнется с 1 января. У меня, к счастью, очень много дел, у меня очень разнообразная жизнь, я исписываю свой ежедневник с 9 утра до 8 вечера. Я стараюсь больше проводить времени с родными, чего не могла делать раньше. И получаю от этого удовольствие.

А главной героиней года смело можно назвать Александру Герасименю. Она единственная из минчан выиграла медаль на олимпиаде в Рио-де-Жанейро. В плавании «золотая рыбка» Беларуси добыла бронзу. На чествование Александра немного припозднилась. Она не попала на официальную часть, поскольку только что вернулась из отпуска.

Александра Герасименя, бронзовый призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро:
Вечер впереди, я как раз встречусь со всеми ребятами, узнаю, в чем изюминка этого мероприятия, и поделюсь впечатлениями. Главным стартом были Олимпийские игры, планировалась медаль. Хотелось большую, выше, но, к сожалению, вы сами видели, что там только удача играла, потому что это наработать невозможно – это сотые. Но медаль – уже хорошо.

Церемония подведения итогов спортивного года Беларуси прошла 22 декабря в Минске

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