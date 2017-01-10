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Церемония вручения премий «За духовное возрождение» и спецпремий Президента пройдет 10 января в Минске

10.01.2017 - 16:56

Новости Беларуси. Во Дворце Республики менее чем через полчаса начнется торжественная церемония вручения премий «За духовное возрождение» и спецпремий Президента. Традиционное для Рождественских дней событие собирает вместе заслуженных белорусов, тех, кто на протяжении многих лет предан служению людям и своей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Дворце Республики на вручении премии «За духовное возрождение» собрались люди одновременно творческие и активно участвующие в социальной жизни. То есть те, кто не сидит сложа руки, а самым деятельным образом участвует в улучшении жизни страны.

По итогам 2016 года определены пять премий Президента «За духовное возрождение». 10 января в торжественной атмосфере будет возможность увидеть лица белорусов, чьими стараниями идеи человеколюбия, благотворительности, милосердия и творчества утверждаются в обществе. Премия, как правило, вручается лично главой государства. Президент в начале церемонии произносит речь, а затем вручает дипломы.

Среди лауреатов – настоятель Свято-Елисеевского Лавришевского мужского монастыря отец Евсевий, помогающий людям в трудных ситуациях, коллектив Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов, коллектив педуниверситета имени Максима Танка (за популяризацию волонтерского движения). Награды удостоены Федерация профсоюзов Беларуси, а также завкафедры архитектуры жилых о общественных зданий БНТУ Сергей Сергачев.       

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Сегодня каждый может и, я считаю, должен вносить свой вклад в то, чтобы эту историю сохранять, наше наследие сохранять и преумножать наши достижения.

Людмила Кондрашова, директор Республиканского реабилитационного центра детей и молодежи:
Для нас это не только большая честь, но и работа на результат будущего.

По традиции присуждены еще 10 спецпремий Президента. Также 10 января будут чествовать лауреатов специальной премии «Белорусский спортивный Олимп».

Подробнее о награждении здесь.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси

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Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь.
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