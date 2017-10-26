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«Чаще это – проблемы жилищного плана»: 3 причины, по которым белорусы отказываются от детей

26.10.2017 - 20:20

Эти люди всегда находятся в окружении людей. Не за решёткой, но в замкнутом пространстве, за стеной. Их жалеют, любят, но не как своих, а как чужих.

Они – общественная боль.

Это – дети-сироты.

От чудесного таинства рождения до смертельных трагедий. В начале октября в Могилевском районе обнаружили тела двух младенцев: под полом в доме и на заводе по утилизации бытовых отходов.

Девальвация общечеловеческих ценностей или психические расстройства?

Выясняют следователи. Так бывает: одни женщины отнимают у ребёнка право на жизнь, другие лишают семьи, предавая родную кровь, а третьи принимают в свои руки маленьких «кукушат».
Елена Ляшевич работает в детской больнице 18 лет, к ней в отделение поступают маленькие белорусы, от которых в роддоме отказались родители.

Елена Ляшевич, заведующая педиатрическим отделением №5 «УЗ 3-я городская детская клиническая больница» г. Минска:
Иногда в жизни так случается, что мамы отказываются от детей. И они поступают к нам.

«Отказные» дети – это детки из асоциальных семей.

Асоциальные женщины с хронической никотиновой интоксикацией, алкогольной зависимостью, наркоманы.
Задача врачей – защитить тех, кого не спасает материнский инстинкт, сберечь здоровье маленьких «отказников», подорванное образом жизни биологических родителей. Подключаются врачи ЛФК, массажисты.

Елена Ляшевич, заведующая педиатрическим отделением №5 «УЗ 3-я городская детская клиническая больница» г. Минска:
Чаще это – проблемы жилищного плана, вторая причина – это внебрачные дети и третья причина – это тяжелые заболевания детей. Чаще к нам дети приходят уже с отказными листками. За эти 9 месяцев только две женщины отказались у нас в присутствии юриста, мы их отправили на консультацию к психотерапевту.

Но их решение не изменилось.


Из «отказников» в стране только 20% детей – биологические сироты, 80% – социальные «кукушата», имеющие живых родителей, но лишь формально.

Социальная сирота и крошечная Кира.

О том, что одну на всём белом свете её оставил самый дорогой человек, девочка пока не догадывается. Но ведёт себя спокойно, как будто понимает, что звать-то и некого.
Елена Ляшевич, заведующая педиатрическим отделением №5 «УЗ 3-я городская детская клиническая больница» г. Минска:
Месяц назад этот ребёнок поступил к нам в отделение. Мама от него отказалась по причине его заболевания генетического. На данный момент, ребёнок с хорошей положительной динамикой.

Активно кушает, прибавляет в массе тела.

А между тем, система поддержки семьи начинает работать ещё до рождения ребёнка. Бесплатное комплексное медицинское обслуживание, помощь психолога, выплаты по беременности и родам. Работают специальные кризисные комнаты, где мама с младенцем на руках получит кров и всяческую поддержку. Особое внимание уделяется малообеспеченным семьям.
Валентина Курсевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Действует закон «О социальном обслуживании» в Республике Беларусь, который предусматривает поддержку со стороны территориальных центров социального обслуживания тем семьям, которые наиболее уязвимы в социальном плане. Так, предусматривается услуга социальной няни тем семьям, которым дать передышку на некоторое время – на несколько часов в дневное время, чтобы няня-социальный работник присмотрела за детками, или помочь по уходу за детками в тех семьях, в которых есть от 2 и более детей свыше 3 лет, которые родились одновременно, либо те семьи, которые воспитывают детей-инвалидов или ребёнка-инвалида.

Совершенствуются в Беларуси и меры государственной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.

Врачи, тем временем, отмечают положительную динамику по усыновлению.

Сегодня в Беларуси 6,5 тысяч семей–усыновителей. Протягивают руку помощи и однажды оступившимся родителям.
Елена Ляшевич, заведующая педиатрическим отделением №5 «УЗ 3-я городская детская клиническая больница» г. Минска:
По Декрету Президента № 18 в нашем отделении за 9 месяцев около 30 детей были выписаны домой под наблюдение органов опеки. Сравнить прошлый год и 9 месяцев этого года – дети на усыновление уходят быстрее, быстро оформляются документы. Чаще уходят на усыновление здоровенькие детки.

Но случается и так, что взяв ребенка под крыло, спустя время, малыша возвращают в казенные пелёнки. Есть и те, кто очень хочет взять ребёнка из детского дома, но не решается.
На помощь таким белорусам придут работники Центра психологической поддержки для родителей-усыновителей.

Некоммерческая организация 20 сентября официально начала свою работу в Минске.

Работа центра – это развивающие семейные и детские программы, психологическая поддержка и консультирование.
Ольга Головнева, психолог, специалист по семейному устройству, директор Центра психологической подготовки усыновителей: 
Работа нашего центра напрямую связана с работой социально-педагогического центра Московского  района, в котором мы находимся и проводим многие наши мероприятия. Это – очень важная часть работы как государственных специалистов и учреждений, так и неравнодушных людей.

Социальное сиротство – это проблема не отдельных людей.

Это – наша общая проблема, проблема нашего общества. Лучшим решением этой проблемы во всём мире признано размещение детей в замещающих семьях: усыновление, приёмные семьи. А для того, чтобы эти семьи существовали, люди не боялись принимать в семью ребёнка, чтобы меньше деток было в детских домах, для этого люди должны понимать, что они не останутся один на один с проблемами, если такие возникнут после приёма ребёнка в семью, что они могут поделиться своими трудностями, вопросами, опытом.
Сегодня для предупреждения социального сиротства в стране делается много, помогают родителям настоящим и будущим некоммерческие организации и хочется верить, что все эти усилия не напрасны, что вскоре канет в лету время детских домов, исчезнет из русского языка жёсткое «отказник».  А у каждого маленького белоруса: Киры, Антошки или Настеньки, – вместо казённых стен будут мама и папа, и родной дом. 

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