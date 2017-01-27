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Часть воинской повозки времен Первой мировой войны обнаружена на территории 5-го форта в Бресте

27.01.2017 - 09:03

Новости Беларуси. Исторический артефакт найден на территории одного из военных укреплений Бреста. В водяном рву так называемого 5-го форта работники музейного комплекса обнаружили часть конной повозки. По догадкам историков, она могла использоваться еще в годы Первой мировой войны. Не исключено, что на таких перевозили и крепостные пушки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Коркотадзе, заведующий филиалом музея «Пятый форт»:
Когда в августе 1915 года был отдан приказ об оставлении крепости, когда наши форты на территории Польши своим огнем сдерживали наступление противника, отсюда все из 5-го форта эвакуировалось. Вполне возможно, что не успевали эвакуировать, могли затопить.

Более точное прошлое самой крупной за последние годы находки форта историкам еще предстоит узнать.

Часть воинской повозки времен Первой мировой войны обнаружена на территории 5-го форта в Бресте

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