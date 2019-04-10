Хоккей. «Юность-Минск» обыграла «Неман» и стала 8-кратным чемпионом. Онлайн-трансляция матча
10.04.2019 - 22:27
Хоккей. «Юность-Минск» обыграла «Неман» и стала 8-кратным чемпионом. Вместе с вами за трансляцией следила Екатерина Лихошапко. За бэкстэйдж с места событий спасибо нашему хоккейному обозревателю Наталье Федорцовой!
10.04.2019 - 22:14
Наш корреспондент Наталья Федорцова присутствует на послематчевой пресс-конференции. Самые яркие тезисы по следам противостояния.
"Лучшие матчи серии для меня были в Гродно", - отметил Михаил Захаров.
"Нам не обидно расставаться с двухлетним чемпионством",- заявил наставник "Немана" Сергей Пушков.
10.04.2019 - 22:13
Отличный подарок сделал Михаил Захаров в первую очередь себе, но также и своим дочерям. Таким необычным образом он поздравил младшую с появлением на свет. Победа "Юности" стала также отличным подарком от папы старшей дочери Кристине, которая сегодня отмечает День рождения.
10.04.2019 - 21:42
Первое фото чемпионов!
10.04.2019 - 21:36
К слову, у "Юности" было всего 6 поражений в текущем сезоне: пять в регулярном чемпионате и одно в плей-офф.
10.04.2019 - 21:33
Пост сдал - пост принял! "Юность-Минск" - чемпион Республики Беларусь сезона 2018/2019 по хоккею! Команда в восьмой раз становится лучшей в белорусской экстралиге.
10.04.2019 - 21:30
2:0! "Юность" забивает в пустые ворота! Александр Когалев реализует момент.
10.04.2019 - 21:28
Заключительная минута матча!
10.04.2019 - 21:26
Если голь на выдумку хитра, то "Юность" на шайбу! Подопечные Михаила Захарова откровенно задерживают черный кругляш, не давая возможности гродненцам отыграться.
10.04.2019 - 21:22
Ах, какой момент был у "Немана"! Ну не "идет" сегодня шайба у гродненцев!
10.04.2019 - 21:19
Остается 5 минут до конца игры. После шайбы в свои ворота гродненцы пытаются реализовать каждый момент.
10.04.2019 - 21:15
"Юность" открывает счет в сегодняшнем матче! Нападающий Станислав Лопачук реализует буллит и выводит минчан вперед!
10.04.2019 - 21:09
Ох и потрепала "Юность" нервы гродненцам, сделав столько бросков в сторону ворот, но вот 50 минут матча уже позади, а на табло до сих пор 0:0...
10.04.2019 - 21:04
Удаление у "Юность-Минск". Малым штрафом наказан Никита Мицкевич.
10.04.2019 - 21:00
Андрей Коршунов бросает со средней дистанции, но голкипер "Юности" вновь играет уверенно.
10.04.2019 - 20:58
Это Кубок Президента. "Юность-Минск" - "Неман" (Гродно). Пятый матч финальной серии. Стартовал третий период!
10.04.2019 - 20:45
Рубрика "устами болельщика...".
«Неман» выиграет»! Братья Малявко забьют по одному точно.
10.04.2019 - 20:42
С пылу с жару мнение болельщиков о сегодняшнем матче: " Думаю, что сегодня победа будет за нами. «Шахтерам» тоже было сложно, но мы выдержали. Думаю, что сегодня повторим эту победу".
10.04.2019 - 20:41
Последняя минута второго периода. Столько моментов, но, к сожалению, пока без шайб.
10.04.2019 - 20:37
Теперь у "Немана" на одного игрока меньше.
10.04.2019 - 20:36
А вот так своих поддерживают фанаты команды "Юность-Минск"!
10.04.2019 - 20:33
Малым штрафом наказан игрок "Юности" Всеволод Кашкар
10.04.2019 - 20:31
8 минут до конца второго периода. Счет по-прежнему не открыт. Отметим, что в этой финальной серии по статистике команды больше забивают в конце периодов.
10.04.2019 - 20:27
"Юность" в огне, точнее, в атаке! Команда заметно активизировалась. Много раз пытались попасть шайбой в ворота. но Трус в порядке.
10.04.2019 - 20:21
Обе команды сегодня "не жадные" на шайбу. Хоккейный атрибут надолго не задерживается у какой-то одной дружины.
10.04.2019 - 20:17
Спокойный хоккей сейчас демонстрируют команды. Стараются не рисковать.
10.04.2019 - 20:14
Стартовал второй период матча!
10.04.2019 - 20:03
Первый период подошел к концу. Если так пойдет и дальше, нас ожидает весьма бодрый хоккей! Обе команды ищут свою игру, создавая опасные моменты. К слову, только что в прямом эфире наш корреспондент Наталья Федорцова передала атмосферу матча. На "Чижовке" сегодня жарко!
Наталья Федорцова, СТВ: Завершился первый период, счет в матче пока не открыт. Напомним, сегодня подопечные Михаила Захарова могут завоевать золото турнира. Счет в серии – 3:1, а серия идет до четырех побед. Болельщики рассказали, за кого они болеют.
10.04.2019 - 20:00
"Неман" здорово активизировался к концу первой двадцатиминутки, едва не распечатав ворота "Юности".
10.04.2019 - 19:56
Знахаренко попытался открыть счет в матче, но вратарь гродненцев - Трус - на месте.
10.04.2019 - 19:49
7 минут до конца первого периода. Обе команды уже создали пару опасных моментов у ворот друг друга, но до забитой шайбы дело так и не дошло.
10.04.2019 - 19:44
Хорошо начал "Неман". Гродненская команда практически не дает шансов минчанам перехватить шайбу.
10.04.2019 - 19:37
Отметим, что несмотря на важность поединка, Чижовка-Арена не выглядит заполненной, хотя поддержка со стороны фанатских секторов обеих команд очень слышна.
10.04.2019 - 19:32
Только что прозвучал стартовый свисток. Понеслась!
10.04.2019 - 19:27
У "Немана" за команду сыграют:
Трус; Коршунов (К) - Бадун, С. Малявко - Боярчук (А) - А. Малявко; Петров - Крыскин, Кислый - Ремезов (А) - Левша; Хоромандо - Божко, Елисеенко - Смуров - Малиновский; Козячий - Степанов - Варивончик.
10.04.2019 - 19:24
Стали известны хоккеисты, которые сыграют в сегодняшних матчах. "Юность-Минск" выйдет на лед в боевом составе.
10.04.2019 - 18:40
Всем добрый ХОККЕЙНЫЙ вечер! Сегодня в чемпионате страны может определиться чемпион сезона 2018/2019. На Кубок президента претендуют столичная «Юность» и гродненский «Неман»! Команды встречаются на этой стадии турнира уже третий год подряд. Предыдущие два сезона победу праздновали подопечные Сергея Пушкова. Сегодня же у дружины Михаила Захарова есть шанс прервать эту тенденцию, тем более, что и счет в серии пока в пользу Юности - 3:1. Напомним, что играют команды до четырех побед.
Хоккей. «Юность-Минск» обыграла «Неман» и стала 8-кратным чемпионом. Вместе с вами за трансляцией следила Екатерина Лихошапко. За бэкстэйдж с места событий спасибо нашему хоккейному обозревателю Наталье Федорцовой!
"Лучшие матчи серии для меня были в Гродно", - отметил Михаил Захаров.
"Нам не обидно расставаться с двухлетним чемпионством",- заявил наставник "Немана" Сергей Пушков.
«Неман» выиграет»! Братья Малявко забьют по одному точно.
Наталья Федорцова, СТВ:
Завершился первый период, счет в матче пока не открыт. Напомним, сегодня подопечные Михаила Захарова могут завоевать золото турнира. Счет в серии – 3:1, а серия идет до четырех побед. Болельщики рассказали, за кого они болеют.
Только что прозвучал стартовый свисток. Понеслась!
Трус; Коршунов (К) - Бадун, С. Малявко - Боярчук (А) - А. Малявко; Петров - Крыскин, Кислый - Ремезов (А) - Левша; Хоромандо - Божко, Елисеенко - Смуров - Малиновский; Козячий - Степанов - Варивончик.
Всем добрый ХОККЕЙНЫЙ вечер! Сегодня в чемпионате страны может определиться чемпион сезона 2018/2019. На Кубок президента претендуют столичная «Юность» и гродненский «Неман»! Команды встречаются на этой стадии турнира уже третий год подряд. Предыдущие два сезона победу праздновали подопечные Сергея Пушкова. Сегодня же у дружины Михаила Захарова есть шанс прервать эту тенденцию, тем более, что и счет в серии пока в пользу Юности - 3:1. Напомним, что играют команды до четырех побед.