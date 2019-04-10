Хоккей. Чемпионат Беларуси. Финал. «Юность-Минск» - «Неман» (Гродно). Онлайн-трансляция матча
10.04.2019 - 18:40
Всем добрый ХОККЕЙНЫЙ вечер! Сегодня в чемпионате страны может определиться чемпион сезона 2018/2019. На Кубок президента претендуют столичная «Юность» и гродненский «Неман»! Команды встречаются на этой стадии турнира уже третий год подряд. Предыдущие два сезона победу праздновали подопечные Сергея Пушкова . Сегодня же у дружины Михаила Захарова есть шанс прервать эту тенденцию, тем более, что и счет в серии пока в пользу Юности - 3:1. Напомним, что играют команды до четырех побед.
Всем добрый ХОККЕЙНЫЙ вечер! Сегодня в чемпионате страны может определиться чемпион сезона 2018/2019. На Кубок президента претендуют столичная «Юность» и гродненский «Неман»! Команды встречаются на этой стадии турнира уже третий год подряд. Предыдущие два сезона победу праздновали подопечные Сергея Пушкова . Сегодня же у дружины Михаила Захарова есть шанс прервать эту тенденцию, тем более, что и счет в серии пока в пользу Юности - 3:1. Напомним, что играют команды до четырех побед.