Чего люди хотят от Конституции? Рассказал депутат Марзалюк

Новости Беларуси. Главное политическое событие 2022 года. Как подготовиться всем белорусам к референдуму по изменениям в Конституцию? Почему важно двигаться по эволюционному пути развития? В студии ток-шоу «По существу» собрались не только члены Конституционной комиссии, но и другие эксперты, чтобы просто и доступно обсудить грядущее событие.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Игорь Александрович, как член этой Конституционной комиссии скажите, какие прежде всего вопросы возникали, может быть, сначала на диалоговых площадках, которые потом рассматривали вы? Что больше всего интересно, какой запрос у граждан к Конституции?

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, член Конституционной комиссии:

Если говорить о запросе граждан, опять же, все зависит от того, какая социальная группа формулирует этот вопрос. Но если говорить очень кратко, с учетом времени, я хочу сказать один момент, который звучал практически везде, на всех диалоговых площадках. Это то, что на перспективу, безусловно, необходимо перераспределение полномочий между Президентом и остальными ветвями власти и ограничение сроков президентских полномочий. Это было везде. И масса других моментов. Но что мне еще понравилось, что очень важным рефреном звучало сохранение традиционных ценностей белорусского общества. Таких понятных, вменяемых вещей, как семья, которая понимается как союз мужчины и женщины, историческая самоидентичность и ряд других моментов.

Вместе с тем, безусловно, есть люди, которые считают, что вообще ничего менять не надо. И я еще хочу одну вещь объяснить. На самом деле вы абсолютно правильно сказали, что есть только два пути развития общества: либо революционный, либо эволюционный. Белорусское общество, белорусская республика и белорусское независимое государство идут эволюционным путем. Та Конституция была необходима как кризисная Конституция. В тех непростых условиях маргинализации белорусского общества она была необходима. И это необходимо просто понимать.

Другой очень важный момент – мы должны понять, что мы изменились как социум. Пирамида Маслоу, что бы кто ни говорил, работает. Поэтому эволюционные спокойные позитивные изменения при понимании и мудрости всех тех, кто хочет участвовать в политическом процессе. Когда я говорю о тех, кто хочет участвовать в политическом процессе, имею в виду все политические силы, которые понимают, что должна и может быть конкуренция идей. Конкуренция идей и борьба за души и сердца. Без напалма, без оружия, без оскорблений и без нарушения норм правопорядка. Потому что такой вариант рождает не что иное, как военную диктатуру. Мы за эволюционные изменения.

Алена Сырова, СТВ:

Эксперты говорят о том, что в среднем раз в 15-19 лет нужно пересматривать Конституцию, потому что меняются поколения, потому что меняются ценности, приоритеты. Мы послушали вас, Игорь Александрович. На диалоговых площадках приходили и общались с вами в основном наверняка люди среднего возраста, старшего поколения, да?

Игорь Марзалюк:

Я хочу сказать, что со мной общались люди разных возрастов. Еще один момент. Есть такой миф, что вся белорусская молодежь, поколение TikTok... Я абсолютно с этим не согласен. Разные люди приходили на эти диалоговые площадки. Я выступал и в университетах, и в самых разных… Хочу сказать, что и молодежь, и среднее поколение, в принципе, тоже формулируют те же вопросы. Естественно, что каждое поколение на какие-то вещи смотрит по-своему, под своим ракурсом. Есть юношеский максимализм, обостренное чувство социальной справедливости.