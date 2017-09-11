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«Чехи уже не хотят туристов, уже так много, что уже свободного места нет»

11.09.2017 - 18:42

Новости Беларуси. Почему в Праге нет мероприятий-аналогов Дня города в Минске, рассказали во время ток-шоу «Что происходит».

Карел Пильны, советник Европейской легкоатлетической ассоциации:
Вы очень быстро и хорошо двигаетесь. Почему. На марафоне 3-4 года тому назад никто бы не заплатил. Может быть, 1 рубль. Сейчас 20-30-40 рублей они оплачивают. Если в Праге ты пойдёшь на «Лебединое озеро» – ты посмотришь 24 лебедя и заплатишь 100 евро.

Здесь я видел 36 лебедей.

И ещё – мы разговаривали о том, что в Праге нет такого праздника. Почему? Потому что наши граждане уже не хотят туристов, уже так много, что, в принципе, там уже свободного места нет.

Минск – настоящее и будущее: «Что происходит»

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