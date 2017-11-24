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Чехия усиливает меры безопасности в преддверии Рождества

24.11.2017 - 10:59

Новости Чехии. Чехия в преддверии рождественских праздников и ярмарок усиливает меры безопасности. В частности, возрастает число полицейских патрулей. Все будут вооружены автоматами и будут нести службу не только в аэропортах, на вокзалах, у зданий посольств или госучреждений, но и на улицах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, усилят контроль в торгово-развлекательных и спортивных центрах. Словом, полиция будет присутствовать везде, где в предрождественские дни ожидаются большие скопления людей. Многие центральные площади в чешских городах обнесли бетонными и металлическими столбами, чтобы избежать возможных наездов автомобилей на людей. Как случайных, так и преднамеренных.

Чехия усиливает меры безопасности в преддверии Рождества

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