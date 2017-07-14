новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Человек с ножом вплавь добрался до пляжа в Хургаде: подробности нападения на туристов в Египте

14.07.2017 - 19:43

Новости Египта. Кровавую расправу устроил мужчина с ножом в египетском Хургаде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он вплавь добрался до пляжа одного из отелей и напал на отдыхающих.

В результате пострадали шесть человек. Два человека погибли. По имеющейся информации это граждане Укрины, от полученных ранений они скончались в больнице. Еще четверо отдыхающих из Польши и Сербии пострадали. Они госпитализированы и находятся под наблюдением медиков. По словам специалистов, их жизни ничего не угрожает.

Посольство Беларуси в Египте отслеживает ситуацию.

Дипломаты сообщают, что наших соотечественников среди пострадавших при атаке нет.

Мотивы нападавшего пока не известны. Его задержали сразу же после совершения преступления.

Человек с ножом вплавь добрался до пляжа в Хургаде: подробности нападения на туристов в Египте

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Подросток, подозреваемый в серии атак кислотой и ограблении жертв, арестован в Лондоне
Подросток, подозреваемый в серии атак кислотой и ограблении жертв, арестован в Лондоне
Мексиканский суд приговорил 6 полицейских к 27 годам тюрьмы за преступное бездействие
Мексиканский суд приговорил 6 полицейских к 27 годам тюрьмы за преступное бездействие
Нападение в ТЦ «Европа» в Минске: Верховный суд оставил приговор по делу без изменений
Нападение в ТЦ «Европа» в Минске: Верховный суд оставил приговор по делу без изменений
Растет количество погибших в результате попытки ограбления казино в Маниле
Растет количество погибших в результате попытки ограбления казино в Маниле
В здании отеля в Маниле после вооруженного нападения начался пожар: есть жертвы
В здании отеля в Маниле после вооруженного нападения начался пожар: есть жертвы
В Японии мужчина с ножом и битой напал на прохожих в парке: пострадали 6 человек
В Японии мужчина с ножом и битой напал на прохожих в парке: пострадали 6 человек
В Мозыре задержан рецидивист: три милиционера ранены
Вооруженный мужчина напал на банк в немецком Вальдсхуте
Вооруженный мужчина напал на банк в немецком Вальдсхуте
Все новости по теме Нападение
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru