В последний день лета всегда немножко грустно. Ведь как поётся в песне: «Лето – это маленькая жизнь…» Солнечное, яркое, запоминающееся. Чем лето-2017 запомнилось жителям столицы?
В последний день лета всегда немножко грустно. Ведь как поётся в песне: «Лето – это маленькая жизнь…» Солнечное, яркое, запоминающееся. Чем лето-2017 запомнилось жителям столицы?
|Александр Лукашенко возглавил российский рейтинг доверия лидерам государств-участников СНГ
|ЗD-ручка, квадрокоптер, волшебная палочка: самые забавные детские новогодние мечты
|Минск занял 28 место в рейтинге европейских городов по уровню жизни и шестое – по индексу безопасности
|Александр Лукашенко вошел в пятерку лидеров на звание человек года-2015 в России
|Опрос. Топ белорусских достижений
|Опрос. Какие победы белорусы считают главными?
|От третьей линии метро до реконструкции памятников. Чем гордятся белорусы?
|Опрос. Картина достижений Беларуси