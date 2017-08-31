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Чем лето-2017 запомнилось жителям столицы?

31.08.2017 - 12:38

В последний день лета всегда немножко грустно. Ведь как поётся в песне: «Лето – это маленькая жизнь…»  Солнечное, яркое, запоминающееся. Чем лето-2017 запомнилось жителям столицы?

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