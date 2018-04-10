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Чем лучше белить деревья? Как правильно обрезать деревья? Советы от профессионала

10.04.2018 - 12:47

Весной у дачников забот невпроворот. Если хотите в этом году собрать хороший урожай плодовых культур, уделите сейчас особое внимание своему саду. В первую очередь, следует очистить участок, убрать  прошлогоднюю листву и ветки, а затем приступать к основной работе – к обрезке деревьев. Грамотно проведенная процедура помогает поддерживать здоровье растений и значительно повышает урожайность.

Алексей Болдисов, начальник цеха садоводства:
Если дерево сразу лишить обрезки, т.е. лишить механического воздействия, то дерево постепенно медленно приостанавливает свой рост. Рост совершенно затухает, плодоношение убывает, дерево начинает усыхать, терять свои боковые ветки. 

Когда мы срезаем старые ненужные ветки, дерево как можно скорее восстановит свою прежнюю массу. Таким образом происходит его омоложение. 

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