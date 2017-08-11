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«Чем меньше стройка идет, тем она дешевле»: реализация пилотного проекта ЖКХ началась в Беларуси

11.08.2017 - 09:37

Новости Беларуси. Капремонт за месяц. В Беларуси началась реализация пилотного проекта ЖКХ. 10 домов в столице и еще 6 от каждой области участвуют в эксперименте Министерства жилищно-коммунального хозяйства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его суть заключается в том, чтобы выполнить капитальный ремонт в максимально сжатые сроки и без потери качества. Для каждого дома будет определяться свой перечень работ. В основном, речь идет о реставрации кровли, фасада, инженерных сетей.

Андрей Ромашко, начальник управления жилищного хозяйства Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:
Чем меньше стройка идет, тем она дешевле. И на сегодняшний день технология организации работ капитального ремонта позволяет сократить эти сроки, тем самым сократить затраты на производство работ и обеспечить граждан более качественной жилищно-коммунальной услугой.

В зависимости от количества подъездов и этажей в доме, может увеличиться и срок капремонта с 1 до 3,5 месяцев. Всего же в Минске нуждаются в обновлении 10% многоквартирных домов.

«Чем меньше стройка идет, тем она дешевле»: реализация пилотного проекта ЖКХ началась в Беларуси

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