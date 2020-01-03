Чем необычен ралли-марафон «Дакар-2020» и почему он может войти в историю?
Новости Беларуси. Белорусская команда МАЗ – участник ралли «Дакар-2020» – уже получила свою технику в порту города Джедда в Саудовской Аравии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Дакар-2020». В Саудовской Аравии прошли тестовые заезды
Именно с этого города команды начнут гонку. Помимо новой страны и нового континента, она войдет в историю необычными участниками, новой техникой и измененными правилами. Впереди – завершающие подготовительные мероприятия, технические и административные проверки, подиум и... на старт.
Напомним, гонка «Дакар-2020» начнется 5 января. Телеканал СТВ – генеральный информационный партнер белорусской команды. Ежедневно мы будем следить за подготовкой к главным стартам этой зимы и, конечно же, за ходом соревнований. Болеем за наших!
«Дакар-2020». В Саудовской Аравии прошли тестовые заезды
Новости Беларуси. Тестовые заезды 2 января проходят в Саудовской Аравии. Белорусская команда МАЗ продолжает подготовку к старту «Дакар-2020», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Организаторы гонки разрешают всем командам провести финальные тренировки перед техническими проверками, но только три дня и в специально отведённом месте. Все действия команд вне отведённого времени и места расцениваются как грубое нарушение регламента.
Как готовят машины на «Дакар» и чего нам ждать в 2020-м. Большое интервью с Сергеем Вязовичем
Напомним, технику белорусы получили накануне в порту города Джедда в Саудовской Аравии. Именно здесь команды начнут гонку. Впереди ещё будут завершающие подготовительные мероприятия, технические и административные проверки и подиум. Стартует гонка «Дакар-2020» уже 5-го января! Телеканал СТВ – генеральный информационный партнёр белорусской команды. Ежедневно мы будем следить за подготовкой и, конечно же, за ходом соревнований.