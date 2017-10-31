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Чем отличается акробат от гимнаста и легко ли делать пирамиду: репортаж о трех белорусских спортсменках

31.10.2017 - 15:12

Новости Беларуси. Девчонки, о которых пойдет речь в сюжете, недавно вернулись с медалями из Польши, где проходил чемпионат Европы, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

В одном зале акробата легко спутать с гимнастом. У этих спортсменов похожие тренировки, и уже на разминке невольно задаешься вопросом: неужели человеческое тело способно на такое? Но сходство акробатики и гимнастики обманчиво: на самом деле это два совершенно разных вида спорта.

Вероника Набокина, бронзовый призер Чемпионата Европы по спортивной акробатике:
Гимнастика – это индивидуальный вид спорта, работаешь один. А в акробатике никогда один не поработаешь. Все время групповая акробатика. Мы работаем без снарядов.

Юлия Ивончик, бронзовый призер Чемпионата Европы по спортивной акробатике:
В художественной гимнастике – каждая отдельно. А мы строим пирамиды, мы все время вместе.

Если в командах амплуа?

Вероника Набокина:
Конечно! Я – нижняя. Я всегда снизу, я держу пирамиду, держу их обязательно двои. Ну и ловлю верхнюю.

Что важно, когда ты нижняя?

Юлия Ивончик:
Сила, координация. Суметь нас подвести, куда надо – вперед, назад.

А вы кто?

Юлия Ивончик:
Я – средняя. Я держу и нижнюю, и верхнюю. Я все время контачу с верхней. Если я расслаблю ноги, я могу упасть. Мне надо и внизу, и вверху хорошо держать.

Карина Сандович, бронзовый призер Чемпионата Европы по спортивной акробатике:
Я стою всегда сверху. На пирамидах делаю работу. Меня Юля держит на руках, а я работаю на руках. Меня девочки кидают, я летаю, сальтишки кручу.

Вероника Набокина:
У нее самая основная работа.

Важный момент: акробатика не является олимпийским видом спорта, поэтому до недавнего времени самым важным стартом для девушек был чемпионат мира. Но в 2015 году команда, пусть и в слегка измененном составе, участвовала в I Европейских играх.

Вероника Набокина:
Первый раз мы поехали на соревнования, где разные виды спорта. Совсем другой уровень был. Интересно, это хороший опыт.

В Минске будут Евроигры через полтора года.

Вероника Набокина:
Для Минска это очень хороший уровень. Считаю, что Минск нормально потянет эти соревнования.

Отдельная тема – это тренировки. Причем уже разминка вызывает респект.

С чего начинается разминка?

Вероника Набокина:
Разминка у всех индивидуальная, мы разминаемся отдельно, потому что у каждого своя работа. Верхняя разминается больше всех, потому что ей больше всех работать.

Сколько у вас тренировок в неделю?

Юлия Ивончик:
11 в месяц. Перед соревнованиями мы и в воскресенье тренируемся.

Совсем скоро девушек ожидают этапы Кубка мира. А в апреле – чемпионат мира. Ну и не забывайте, что через полтора года трио будет участвовать во II Европейских играх в Минске. Поверьте, на это стоит посмотреть.

Чем отличается акробат от гимнаста и легко ли делать пирамиду: репортаж о трех белорусских спортсменках

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