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Чем отличается контракт от договора. «Открытый разговор» о формах трудоустройства

17.04.2017 - 12:46

Новости Беларуси. Варианты найма персонала, права и обязанности сотрудников и работодателей обсуждали в программе «Открытый разговор». Эксперты: главный правовой инспектор труда Республиканского комитета профсоюза работников леса и природопользования Вадим Браташ, менеджер по управлению персоналом промышленного холдинга «Интеграл» Елена Савеня.

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