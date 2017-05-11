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Чем запомнилась 21-ая специализированная выставка «СМИ в Беларуси» для телеканала СТВ?

11.05.2017 - 12:31

7 дней в неделю! 365 дней в году они помогают нам держать руку на пульсе жизни – средства массовой информации !

На неделе Минск стал площадкой для творческого общения мастеров пера.  В столице прошла 21-ая специализированная выставка «СМИ в Беларуси», где были представлены самые актуальные тренды современной журналистики. Крупнейший медиа форум в Беларуси ежегодно собирает под одной крышей представителей ведущих телеканалов страны, печатных изданий, информационных агентств и интернет-порталов. В выставке также принимают участие и иностранные журналисты, например,  специальный гость нынешнего форума – Китай. Традиционно участником мероприятия является и наш телеканал СТВ!

Они знакомят нас с последними событиями в стране и мире! Они помогают объективно и непредвзято оценить непростые реалии современной жизни. Они – ведущие и журналисты дирекции информационного вещания телеканала СТВ! 

Телевизионная кухня – пожалуй, самая животрепещущая тема для телезрителя!  Тв-гуру делились со зрителями профессиональными секретами и тем, что обычно остается за кадром.

Телеканал СТВ не раз доказывал – утро не бывает плохим, если оно начинается с…

На второй день выставки медиа площадку захватили  неиссякаемые энерджайзеры –  ведущие и корреспонденты самой жизнеутверждающей программы «Утро. Студия хорошего настроения».  Волна позитива накрыла всех пришедших зрителей, о чем свидетельствовали их лучезарные улыбки! Окунуться в атмосферу праздника, увидеть любимых телеведущих с глазу на глаз и даже спеть с любимыми артистами – наша программа воплощает мечты в реальность и делает это с любовью!

Эстафету у «утренних жаворонков» переняли «телеатлеты». Дирекция спортивных программ Столичного телевидения подготовила для публики интерактивы, фотоконкурсы и, конечно же, призы. А самые смелые зрители могли примерить на себя роль корреспондента и взять интервью у юных спортсменов-пятиборцев.

От спортивного ринга к музыкальной арене!  В день третий специализированной выставки  телеканал СТВ представил грандиозный проект, которым очень гордится –  «Золотая  коллекция белорусской песни».  Уже полюбившийся зрителю проект теперь  в новом формате! Благозвучный белорусский язык, легендарные песни и звезды белорусской эстрады зазвучат по новому на шести площадках страны – гастрольный тур золотой коллекции в самом разгаре!

Ну, а в день закрытия выставки «СМИ в Беларуси» у стенда СТВ звучала белорусская поэзия! Роднае слова из уст молодежи – новый республиканский литературный проект «Живая классика». Его официальные партнеры – Союз писателей и Столичное телевидение. Юные финалисты конкурса выйдут на главную сцену Полоцка уже осенью, в День белорусской письменности.

Живая, коммуникабельная и познавательная – такой запомнилась  21-ая специализированная выставка «СМИ в Беларуси» для телеканала СТВ! Ждем встречи с коллегами в следующем году! А с тобой, дорогой телезритель, мы всегда в режиме «нон стоп».

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