Чем живёт белорусская глубинка? Анонс специального репортажа «От рассвета до заката»

Как выглядит детский сад для телят?

Корреспонденты программы «Центральный регион» отправились в агрогородок Холхлово. Молоко и экономика для одноименного предприятия стали почти синонимами.

За качеством «белого золота» следят на каждом этапе. Для телят построили специальный профилакторий.

Уровень удобства – 5 звезд. Получается, это такой детский сад для рогатых малышей?

Павел Лешко, ветеринарный врач ОАО «Холхлово»:

Фактически да. Телята здесь находятся с рождения до двухмесячного срока. После двух месяцев они уже переводятся в цех доращивания молодняка. То есть чем раньше мы начнем уделять внимание этому малышу, тем лучше мы получим производительность животных. Здесь телята получают специальные добавки – это определенные комбикорма, в которых пища содержится полностью, также получают витамины минеральные и белковые минеральные добавки. Чтобы в итоге мы получили здоровый, крепкий скот.

Через 4 месяца – новый этап. Окрепшие телята попадают в более просторный помещение, меняется и рацион.

Марина Юрченко, телятница ОАО «Холхлово»:

Меньшим до шести месяцев – одно, постарше – на сенажи переходим, даем больше. Полгода у нас, и потом мы передаем на телочники.