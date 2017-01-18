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Чемпионат Беларуси по баскетболу среди женских команд: «Олимпия» победила «Цмоки» – 61:56

18.01.2017 - 15:34

Новости Беларуси. Чемпионат Беларуси по баскетболу среди женских команд вернулся после новогоднего отдыха. И первый же матч в этом году – «Цмоки» – «Олимпия».

 Подробности поединка – в сюжете.

Чемпионат Беларуси по баскетболу среди женских команд: «Олимпия» победила «Цмоки» – 61:56

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