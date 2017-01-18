Чемпионат Беларуси по баскетболу среди женских команд: «Олимпия» победила «Цмоки» – 61:56

Новости Беларуси. Чемпионат Беларуси по баскетболу среди женских команд вернулся после новогоднего отдыха. И первый же матч в этом году – «Цмоки» – «Олимпия».
Подробности поединка – в сюжете.
Новости Беларуси. Чемпионат Беларуси по баскетболу среди женских команд вернулся после новогоднего отдыха. И первый же матч в этом году – «Цмоки» – «Олимпия».
Подробности поединка – в сюжете.
|БК «Цмоки-Минск» в рамках Единой лиги ВТБ дома разгромно уступил московскому ЦСКА
|Лидеры женского чемпионата Беларуси по баскетболу – «Горизонт» против «Цмоков» – провели очный поединок 21 декабря
|БК «Цмоки-Минск» в рамках второго группового этапа Еврокубка ФИБА уступил венгерскому «Керменду» – 90:74
|БК «Цмоки-Минск» с победы стартовал на втором этапе Кубка ФИБА
|Евробаскет-2017: первый матч белорусской женской сборной 16 июня с Италией
|Женская сборная Беларуси по баскетболу готовится к решающему матчу за выход на Евро-2017
|Новый сезон Детско-юношеской баскетбольной лиги начался 3 ноября: за трофей борются 74 команды
|БК «Цмоки-Минск» отпраздновал вторую кряду победу в Единой лиге ВТБ, обыграв дома эстонский «Калев»