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Чемпионат Беларуси по хоккею: в плей-офф Экстралиги определились три из четырех полуфиналистов

03.03.2017 - 08:59

Новости Беларуси. 2 марта определились три из четырех полуфиналистов плей-офф белорусской Экстралиги. Минской «Юности» путевка в следующую стадию досталась самой малой кровью. Этим вечером минчане выиграли четвертую встречу со счетом 3:0. Сомнений в исходе их серии с молодёжкой Юрия Файкова ни у кого не было с первого же матча. Это уже совсем не та сборная, которая зимой оформила путевку в элиту молодежного хоккея: сейчас из того состава в команде осталось лишь пятеро, а средний возраст игроков – 17,5 лет.

Юрий Файков, главный тренер молодежной сборной Беларуси по хоккею U-20:
Очень удачный сезон. Первый раз в истории попала эта команда в плей-офф, причем с таким отрывом – около 30 очков. Попали на серьезного соперника. Ребята молодцы. Плюс по итогам выиграли чемпионат мира в дивизионе А, попали в 10 лучших команд мира. Пока мы, безусловно, очень довольны.

Что до «Юности», то шот-аут Дмитрия Мильчакова стал для него прекрасным подарком на День рождения. Ему 2 марта исполнился 31 год.

Михаил захаров, главный тренер ХК «Юность-Минск»:
У нас была задача сыграть на ноль, мы на ноль и сыграли. У Димы Мильчакова День рождения сегодня. Четко стояла задача не пропустить, а остальное нас не волновало, полностью мы довольны.

Далее «Юность» сыграет с победителем пары «Шахтер» – «Динамо-Молодечно». Серия между «горняками» и «зубрами» еще продолжается. Другой тандем полуфиналистов уже сформирован: «Неман» – «Гомель». Гродненцы дожали «Лиду», а «рыси» справились с «Металлургом», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Результаты матчей

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