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Чемпионат Беларуси по индорхоккею: гродненский ХК «Ритм» завоевал золото, обыграв смолевичскую «Викторию»

12.01.2018 - 18:00

Новости Беларуси. В женском чемпионате страны по индорхоккею наступила развязка: последний тур, заключительный игровой день и решающие матчи, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гродненский «Ритм» и смолевичская «Виктория» – именно эти два клуба последние пару лет ведут принципиальную борьбу друг с другом во всех турнирах. Не стал исключением и чемпионат страны в залах. К последнему туру соперницы набрали поровну очков, и очная дуэль, прошедшая накануне, закончилась миром – 2:2.

Ничьей завершился и спор в стартовом туре. А вот еще одна личная встреча – во втором круге – принесла победу гродненкам, за счет чего они и имели перевес над оппонентками в турнирной таблице.

Испортить праздник команде Нины Дашко могли сегодня только хоккеистки «Минска», которые по ходу первенства уже обыгрывали действующих чемпионок. Судьбоносная встреча началась для хоккеисток «Ритма» хорошо, к перерыву – 2:0 в их пользу.

Правда, после антракта выполнять тренерскую установку у гродненок поначалу не выходило, они пропустили, и минимальный разрыв между соперницами резко повысил градус матча. Наблюдавшие за поединком со стороны хоккеистки «Виктории» оживились: надежда – пусть и заочно – отобрать титул у «Ритма» снова ожила. Правда, ненадолго.

«Ритм» отправил в ворота соперниц еще четыре мяча. Итоговая победа гродненок – 6:3.

Ольга Шинтарь, капитан ХК «Ритм» (Гродно):
Сегодня счет, я бы сказала, не по игре. До последней минуты команда соперников боролась, и мы старались тоже бороться, потому что мы понимали, что для нас этот матч – самый важный. Это матч, я бы сказала, на вес золота. Поэтому я очень рада и искренне всех поздравляю, кто был причастен к этой победе. В очередной раз – 22-й раз – стать чемпионами – честно, это дорогого стоит!

Хоккеистки смолевичской «Виктории», таким образом, становятся серебряными призерами чемпионата страны. Бронза – у Минска. Ну а «Ритм» уже в феврале ждут Еврокубки, гродненки выступят в сильнейшем дивизионе Кубка клубных команд Европы.

Чемпионат Беларуси по индорхоккею: гродненский ХК «Ритм» завоевал золото, обыграв смолевичскую «Викторию»
Чемпионат Беларуси по индорхоккею
Фото. Чемпионат Беларуси по индорхоккею
Чемпионат Беларуси по индорхоккею
Фото. Чемпионат Беларуси по индорхоккею
Чемпионат Беларуси по индорхоккею
Фото. Чемпионат Беларуси по индорхоккею
Чемпионат Беларуси по индорхоккею
Фото. Чемпионат Беларуси по индорхоккею

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