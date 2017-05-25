Чемпионат Беларуси по мини-футболу: 25 мая прошли первые матчи полуфинальной стадии

Новости Беларуси. Настала пора полуфиналов. В чемпионате Беларуси по мини-футболу прошли первые матчи этой стадии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Настала пора полуфиналов. В чемпионате Беларуси по мини-футболу прошли первые матчи этой стадии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
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