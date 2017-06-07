новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » СТВ-спорт

Чемпионат Беларуси по мини-футболу: «Столица» увеличила отрыв от ВРЗ в финальной серии

07.06.2017 - 09:30

Новости Беларуси. Мини-футбольные клубы ВРЗ и «Столица» 6 июня встретились во втором поединке финальной серии чемпионата Беларуси. Она продолжается до трех побед одной из команд, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Если пятничный минский матч особой интригой не блистал («Столица» была сильнее – 5:1), то на этот раз на гомельском паркете было по-настоящему жарко. Менее чем за три минуты до окончания игры на табло горели равные цифры – 2:2. Зрители уже готовились к овертайму, но тут о себе напомнил один из лидеров «Столицы» – Бето. А вскоре его партнер Сергей Шостак установил окончательный счет – 4:2 в пользу гостей.

10 июня финалисты проведут очередную баталию в Минске. И в случае, если она также останется за «Столицей», именно этот клуб завоюет золото.

Чемпионат Беларуси по мини-футболу: «Столица» увеличила отрыв от ВРЗ в финальной серии

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Мы готовимся очень серьезно»: молодежная сборная Беларуси по футболу 7 июня примет команду Сан-Марино
«Мы готовимся очень серьезно»: молодежная сборная Беларуси по футболу 7 июня примет команду Сан-Марино
Дети и родители с мячом: в Минске проходит фестиваль семейного футбола
Дети и родители с мячом: в Минске проходит фестиваль семейного футбола
Бывший главный тренер сборной Беларуси Александр Хацкевич возглавил киевское «Динамо»
Бывший главный тренер сборной Беларуси Александр Хацкевич возглавил киевское «Динамо»
И снова поражение: в очередном спарринге сборная Беларуси по футболу и проиграла, и не забила
И снова поражение: в очередном спарринге сборная Беларуси по футболу и проиграла, и не забила
В обновленном рейтинге ФИФА белорусская команда опустилась на пять позиций
В обновленном рейтинге ФИФА белорусская команда опустилась на пять позиций
Национальная сборная Беларуси по футболу начала подготовку к матчу со Швейцарией
Национальная сборная Беларуси по футболу начала подготовку к матчу со Швейцарией
Трофей в уникальной серии пенальти: ФК «Динамо-Брест» стал двукратным обладателем Кубка Беларуси
Трофей в уникальной серии пенальти: ФК «Динамо-Брест» стал двукратным обладателем Кубка Беларуси
Чемпионы по жизни: Кубок Европы по футзалу среди спортсменов от 40 лет проходит в Минске
Чемпионы по жизни: Кубок Европы по футзалу среди спортсменов от 40 лет проходит в Минске
Все новости по теме Футбол Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru