Чемпионат Беларуси по настольному теннису продолжается в Минске

Новости Беларуси. В Минске продолжается чемпионат Беларуси по настольному теннису. Несмотря на скромный призовой фонд – 40 тысяч долларов США – для участия в этих соревнованиях приехали многие звездные спортсмены, сообщили в программе «СТВ-Спорт».