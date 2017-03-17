Чемпионат Беларуси по настольному теннису продолжается в Минске

Новости Беларуси. В Минске продолжается чемпионат Беларуси по настольному теннису. Несмотря на скромный призовой фонд – 40 тысяч долларов США – для участия в этих соревнованиях приехали многие звездные спортсмены, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В Минске продолжается чемпионат Беларуси по настольному теннису. Несмотря на скромный призовой фонд – 40 тысяч долларов США – для участия в этих соревнованиях приехали многие звездные спортсмены, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
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