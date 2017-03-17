новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » СТВ-спорт

Чемпионат Беларуси по настольному теннису продолжается в Минске

17.03.2017 - 09:40

Новости Беларуси. В Минске продолжается чемпионат Беларуси по настольному теннису. Несмотря на скромный призовой фонд – 40 тысяч долларов США – для участия в этих соревнованиях приехали многие звездные спортсмены, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Чемпионат Беларуси по настольному теннису продолжается в Минске

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Открытый чемпионат Беларуси по настольному теннис стартовал в Минске 15 марта
Открытый чемпионат Беларуси по настольному теннис стартовал в Минске 15 марта
Призовой фонд Открытого чемпионата Беларуси по настольному теннису составляет сорок тысяч долларов
Призовой фонд Открытого чемпионата Беларуси по настольному теннису составляет сорок тысяч долларов
Женская сборная Беларуси по настольному теннису завершила квалификацию командного ЧЕ победой над болгарскими теннисистками
Женская сборная Беларуси по настольному теннису завершила квалификацию командного ЧЕ победой над болгарскими теннисистками
Личный чемпионат Беларуси по настольному теннису
Личный чемпионат Беларуси по настольному теннису: итоги соревнований
Личный чемпионат Беларуси по настольному теннису стартовал в Минске
Личный чемпионат Беларуси по настольному теннису стартовал в Минске
«Матч получился непростым»: Самсонов о победе белорусов в квалификации командного ЧЕ по настольному теннису
«Чем это не герои?»: журналист «Прессбола» о выступлении Самсонова и Герасимени в Рио
Дарья Триголос и Александр Ханин
Белорусская пара выиграла юниорский чемпионат Европы по настольному теннису
Все новости по теме Настольный теннис
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru