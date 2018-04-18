Чемпионат Беларуси по шашкам: кто поедет на турнир в Сочи? Репортаж СТВ

Новости Беларуси. Разборки на стоклеточной доске: в Минске завершился чемпионат Беларуси по шашкам, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
О драматичном финале и борьбе за билет на континентальное первенство смотрите в видеоматериале.
Новости Беларуси. Разборки на стоклеточной доске: в Минске завершился чемпионат Беларуси по шашкам, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
О драматичном финале и борьбе за билет на континентальное первенство смотрите в видеоматериале.
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