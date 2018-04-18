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Чемпионат Беларуси по шашкам: кто поедет на турнир в Сочи? Репортаж СТВ

18.04.2018 - 19:29

Новости Беларуси. Разборки на стоклеточной доске: в Минске завершился чемпионат Беларуси по шашкам, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

О драматичном финале и борьбе за билет на континентальное первенство смотрите в видеоматериале.

Чемпионат Беларуси по шашкам: кто поедет на турнир в Сочи? Репортаж СТВ

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https://unsplash.com/
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