Чемпионат Беларуси по шашкам: кто поедет на турнир в Сочи? Репортаж СТВ

Новости Беларуси. Разборки на стоклеточной доске: в Минске завершился чемпионат Беларуси по шашкам, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

О драматичном финале и борьбе за билет на континентальное первенство смотрите в видеоматериале.