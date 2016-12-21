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Чемпионат Беларуси по спортивному зимнему плаванию прошёл в Минске

21.12.2016 - 10:47

В Минске прошёл Чемпионат по спортивному зимнему плаванию. Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Владимир Шульган, председатель РОО «Белорусская федерация закаливания и спортивного зимнего планивани».

Владимир Шульган

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