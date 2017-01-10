новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » СТВ-спорт

Чемпионат Беларуси по теннису стартовал в Минске

10.01.2017 - 09:17

Новости Беларуси. В Минске взял старт чемпионат Беларуси по теннису. В воскресенье прошли предварительные поединки, а 9 января настала пора первого круга основной сетки турнира, сообщил в программе «СТВ-Спорт».

Чемпионат Беларуси по теннису стартовал в Минске

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Виктория Азаренко. Источник фото: instagram.com/vichka35/
Фото сына Виктории Азаренко появилось в сети
Счастливая мама Виктория Азаренко: первое фото
Счастливая мама Виктория Азаренко: первое фото
Любительский турнир по теннису на призы президентского спортивного клуба прошёл в Минске
Любительский турнир по теннису на призы президентского спортивного клуба прошёл в Минске
В Минске проходит Кубок Павлова
В Минске проходит Кубок Павлова
Российская теннисистка Светлана Кузнецова остригла себе косу прямо во время матча
Российская теннисистка Светлана Кузнецова остригла себе косу прямо во время матча и в итоге победила
Виктория Азаренко и Савелий Рачаловский
Победитель Республиканского юношеского турнира по теннису «Мастерс» Савелий Рачаловский: Уметь сдерживать волнение!
Виктория Азаренко, олимпийская чемпионка
Виктория Азаренко – о политике и женщинах, спорте и допинге, Фомочкине и выборе для своего ребенка
В Минске по инициативе Виктории Азаренко стартовал детский турнир серии «Мастерс» для сильнейших юных теннисистов
В Минске по инициативе Виктории Азаренко стартовал детский турнир серии «Мастерс» для сильнейших юных теннисистов
Все новости по теме Теннис
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru