Чемпионат Беларуси по теннису стартовал в Минске

Новости Беларуси. В Минске взял старт чемпионат Беларуси по теннису. В воскресенье прошли предварительные поединки, а 9 января настала пора первого круга основной сетки турнира, сообщил в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В Минске взял старт чемпионат Беларуси по теннису. В воскресенье прошли предварительные поединки, а 9 января настала пора первого круга основной сетки турнира, сообщил в программе «СТВ-Спорт».
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