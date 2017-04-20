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Чемпионат Европы по фехтованию среди спортсменов не старше 23 лет стартует в Минске

20.04.2017 - 09:35

Новости Беларуси. 20 апреля в Минске начнется чемпионат Европы по фехтованию среди спортсменов не старше 23 лет. Чего ждать болельщикам и как готовятся команды?

Чемпионат Европы по фехтованию среди спортсменов не старше 23 лет стартует в Минске

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