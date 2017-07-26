Чемпионат Европы по современному пятиборью прошёл в Беларуси

С 17 по 24 июля в Беларуси прошёл Чемпионат Европы по современному пятиборью. Подробнее – главный тренер Национальной команды Республики Беларусь по современному пятиборью Вальдемар Дариуш де Макай.
С 17 по 24 июля в Беларуси прошёл Чемпионат Европы по современному пятиборью. Подробнее – главный тренер Национальной команды Республики Беларусь по современному пятиборью Вальдемар Дариуш де Макай.
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