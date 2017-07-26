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Чемпионат Европы по современному пятиборью прошёл в Беларуси

26.07.2017 - 11:49

С 17 по 24 июля в Беларуси прошёл Чемпионат Европы по современному пятиборью.  Подробнее – главный тренер Национальной команды Республики Беларусь по современному пятиборью Вальдемар Дариуш де Макай.

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