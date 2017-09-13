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Чемпионат Европы по таэквондо в Минске не состоится: функционеры ограничились формулировкой «непредвиденные обстоятельства»

13.09.2017 - 12:48

Новости Беларуси. Чемпионат Европы по таэквондо, который должен был пройти в нашей столице в конце октября, будет перенесен в другую страну, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Такое обидное для белорусской стороны решение 12 сентября опубликовала на своем официальном сайте Европейская федерация этого вида спорта. Причем конкретной причины функционеры не назвали,

ограничились размытой формулировкой «из-за непредвиденных обстоятельств».

Возможно, на их решение повлиял допинговый скандал с Арманом-Маршаллом Силлой, которого месяц назад на четыре года отстранили от международных стартов за употребление мельдония.

Чемпионат Европы по таэквондо в Минске не состоится: функционеры ограничились формулировкой «непредвиденные обстоятельства»

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