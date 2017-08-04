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Чемпионат мира по легкой атлетике стартует 4 августа: Беларусь представлена практически сильнейшим составом

04.08.2017 - 09:33

Новости Беларуси. Тем временем вся спортивная общественность в ожидании самого важного в сезоне старта в легкой атлетике, королеве спорта. 4 августа в Лондоне начнется чемпионат мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Все взоры, разумеется, на Усэйна Болта. Для ямайского спринтера, легенды беговых дисциплин и легкой атлетики в целом, это последняя гастроль. По окончании планетарного форума он завершает свою карьеру. Болт традиционно будет сражаться за золото в трех видах: он побежит стометровку, дистанцию вдвое больше и эстафету 4 по 100.

Всего в Лондоне будет разыграно 48 комплектов наград в 24 дисциплинах у мужчин и женщин. Белорусская сборная представлена практически сильнейшим составом. Пропустить топ-турнир по состоянию здоровья пришлось нашему молотобойцу Ивану Тихону и марафонке Ольге Мазурёнок.

Чемпионат мира по легкой атлетике стартует 4 августа: Беларусь представлена практически сильнейшим составом

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