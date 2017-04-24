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Чемпионка Европы по дзюдо Марина Слуцкая вернулась в Минске

24.04.2017 - 13:28

Новости Беларуси. Победа с золотом отливом. В Минске встречали чемпионку Европы по дзюдо в супертяжелом весе Марину Слуцкую. 2017 год для спортсменки складывается весьма успешно. Буквально несколько недель назад девушка завоевала награду высшей пробы на соревнованиях в Тбилиси. Новая победа не заставила себя долго ждать.

Марина Слуцкая, чемпионка Европы по дзюдо:
Ехали, конечно, за медалью. Любая медаль – это уже победа. Тем более сразу золото – это большое достижение. Очень довольна результатом.

Для белорусской сборной медаль высшей пробы в континентальном первенстве первая в копилке. Чтобы отправить соперницу из Украины в нокаут, Марине Слуцкой потребовалось всего две минуты. Впереди у спортсменки международный турнир по дзюдо «Большой шлем», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чемпионка Европы по дзюдо Марина Слуцкая вернулась в Минске

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