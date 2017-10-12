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Черепаха с сумкой и тростью: интернет-пользователи прогнозируют появление нового мема

12.10.2017 - 13:47

Новости мира. В сети набирает популярность фото, которое может стать новым мемом.

На сайте reddit.com было опубликовано фото с выставки итальянца Альберто Михелона. На снимке изображена черепаха с очками на лице, бусами на шее, сумочкой и тростью, идущая на задних лапах.

По задумке ее создателя, этот экспонат символизирует консерватизм среди некоторых представителей общества, основанного на экономических привилегиях и не желающего развиваться.

Фото: reddit.com

Инсталляции предсказывают вирусное будущее и возможность стать популярным мемом.

Пользователи сети активно обсуждают экспонат.

Некоторые отмечают, что «может быть, со мной что-то не так, ведь это гениальная сатира»

и добавляют, что было бы еще ироничнее, если бы сумочка и туфли были изготовлены из крокодиловой кожи.

«Это может быть худшее, что мне когда-либо нравилось».

В начале 2017 года персонаж художницы из Голландии стал набирать популярность в интернете.

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Фото: reddit.com

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