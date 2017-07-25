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Через улицу Либкнехта прокладывают кабель длиной почти 1,5 км

25.07.2017 - 21:45

Новости Беларуси. В Московском районе прокладывают новый электрический кабель длиной почти в 1,5 километра, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сейчас здесь активно строят развязку к первому транспортному кольцу, а поскольку старый кабель порядком поизносился, то его решили заменить. Новый будет из шитого полиэтилена. Проляжет он от улицы Карла Либкнехта до микрорайона Петровщина. Благодаря этому Московский район сможет забыть о случайных перебоях электричества.

Сергей Рашидов, заместитель главного инженера СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»:
Это снизит гораздо эксплуатационные затраты на обслуживание кабеля. И второе – это даст больше электроэнергии, большую мощность.

В этом году планируем завершить работу.

Через улицу Либкнехта прокладывают кабель длиной почти 1,5 км

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