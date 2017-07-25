Через улицу Либкнехта прокладывают кабель длиной почти 1,5 км

Новости Беларуси. В Московском районе прокладывают новый электрический кабель длиной почти в 1,5 километра, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сейчас здесь активно строят развязку к первому транспортному кольцу, а поскольку старый кабель порядком поизносился, то его решили заменить. Новый будет из шитого полиэтилена. Проляжет он от улицы Карла Либкнехта до микрорайона Петровщина. Благодаря этому Московский район сможет забыть о случайных перебоях электричества.

Сергей Рашидов, заместитель главного инженера СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»:

Это снизит гораздо эксплуатационные затраты на обслуживание кабеля. И второе – это даст больше электроэнергии, большую мощность.