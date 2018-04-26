«Чернобыль-32. Технология жизни». Анонс специального репортажа

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Лукашенко о подработке для студентов летом — на тысячу долларов за сезон надо выходить
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«Они защищали нас, понимаете?» Около 80 тысяч белорусов имеют статус ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС
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«Для защиты своих родных, Родины пожертвовать жизнью»: в Минске возложили цветы к мемориальной доске Василия Игнатенко
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Безопасная жизнь на загрязненной радиацией территории: 26 апреля спецрепортаж СТВ
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«В этот день было очень жарко». Воспоминания уроженки города Хойники о трагедии на ЧАЭС
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32-я годовщина аварии в Чернобыле: Беларусь скорбит о жертвах трагедии
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