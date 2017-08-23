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«Черви до сих пор работают»: на Минщине выращивают экологически чистые овощи с помощью червей стоимостью 1 евро за штуку

23.08.2017 - 17:24

Новости Беларуси. Проект ООН по развитию органического земледелия реализовали в Смолевичском районе. Площадкой стали поля Драчковскай средней школы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Благодаря специальному гранту, здесь приобрели теплицы, контейнеры для органических удобрений и семена. И весь последний год осваивали технологию выращивания сельхозпродукции без химикатов. На 6 гектарах выросли экологически чистые овощи.

Вячеслав Пономаренко, воспитанник Драчковской средней школы Смолевичского района:
Я занимался выращиванием помидоров, огурцов. Мне очень понравилось, интересно для будущей жизни, чтобы знать, как выращивать.

Сергей Кудровец, воспитанник Драчковской средней школы Смолевичского района:
Я работаю для того, чтобы помогать школе развивать экономику. Мне тут всё нравится, мне тут хорошо.

Первое и главное условие проекта – сельхозпроизводство должно быть без использования химии. И этого правила здесь строго придерживались. В ход пошла органика и червь, который перерабатывает почву в биогумус. Червь этот – особенный. Его цена – 1 евро за штуку. Однако пользу от него не переоценить. Плодородие земли вырастает в разы, овощи и ягоды растут как на дрожжах. Ну и самый главный плюс – всё это абсолютно экологически чистый продукт.

Андрей Пономаренко, заместитель директора Драчковской средней школы Смолевичского района:
Проект, к сожалению, закрылся, но мы до сих пор продолжаем выращивать без химии. У нас до сих пор есть компостирование и вермокомпостирование. Черви до сих пор работают, мы их не бросим – жалко. Поэтому проект продолжается.

«Черви до сих пор работают»: на Минщине выращивают экологически чистые овощи с помощью червей стоимостью 1 евро за штуку

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