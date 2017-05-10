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Четвертое поражение подряд: хоккеисты сборной Беларуси уступили Швейцарии на чемпионате мира

10.05.2017 - 21:58

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по-прежнему не знает вкуса побед на чемпионате мира по хоккею. В очередном матче группового этапа подопечные Дэйва Льюиса 10 мая уступили швейцарцам. В каждом из трех периодов альпийцы забрасывали по разу.

Соперник распечатал Кевина Лаланда, который вернулся в рамку после отсутствия в поединке с канадцами, ближе к концу первого периода.

Швейцарцы реализовали большинство, на добивании точно сыграл Шеппи.

Финиш второй 20-минутки также вышел неудачным. Амбюль увеличил преимущество швейцарцев, а точку в заключительной трети поставил Алмонд. Белорусы проигрывают 0:3, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

12 мая нашу сборную ждет поединок с хозяевами топ-форума, французами.

Четвертое поражение подряд: хоккеисты сборной Беларуси уступили Швейцарии на чемпионате мира

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