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Четвертый форум регионов Беларуси и России открывается 28 июня в Москве

27.06.2017 - 20:35

Новости Беларуси. Беларусь продемонстрирует экспортный потенциал в Москве. Почти 60 отечественных производителей 28 июня представят продукцию на ярмарке, которая предваряет IV Форум регионов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Продукты питания, текстиль и обувь знаменитого белорусского качества.

В российской столице можно будет купить путевки в белорусские здравницы и санатории, а также получить сертификат на экскурсию в нашу страну.

Ожидается, что выставку посетят сотни тысяч покупателей. Для отечественных производителей это еще и способ найти новых деловых партнеров.

Больше о новостях экономики за 27 июня можно узнать здесь.

Четвертый форум регионов Беларуси и России открывается 28 июня в Москве

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