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Четвертый транш кредита в 300 млн долларов перевел Беларуси Евразийский банк развития

29.06.2017 - 14:12

Новости Беларуси. Четвертый транш кредита перечислен Беларуси Евразийским банком развития. Его размер — 300 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Решение принято на основании выполнения страной всех условий, кроме одного контрольного показателя, по которому предоставлено освобождение.

В марте 2016 года Минфин Беларуси и Евразийский банк развития подписали соглашение о предоставлении кредитных средств на поддержку мер экономической политики и структурных преобразований в стране. Речь идет о сумме в 2 миллиарда долларов.

Четвертый транш кредита в 300 млн долларов перевел Беларуси Евразийский банк развития

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