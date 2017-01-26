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Четыре года колонии поселения: в Борисове оглашен приговор по делу слесарей-газовщиков

26.01.2017 - 16:26

Новости Беларуси. Четыре года исправительной колонии в условиях поселения. Час назад суд в Борисове озвучил приговор работникам предприятия местной газовой службы.

Обвинение пришло к выводу, что

слесари не выявили необходимость в ремонте газовой колонки,

из-за неисправности которой погибли 6 человек.

Напомним, это случилось в Борисове ровно год назад. Как выяснилось, за месяц до трагедии газовщики были в квартирах потерпевших, но, по мнению суда, проявили халатность. Они признаны виновными в причинении смерти по неосторожности, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Четыре года колонии поселения: в Борисове оглашен приговор по делу слесарей-газовщиков

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