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Четыре полностью оборудованных и адаптированных для обучения класса появились в Минском интернате для детей-инвалидов

31.08.2017 - 13:46

Новости Беларуси. Четыре полностью оборудованных и адаптированных для комфортного обучения класса. Такой подарок сделали парламентарии воспитанникам столичного дома интерната для детей-инвалидов ко Дню знаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помогать детям в преддверии нового учебного года в Беларуси уже стало доброй традицией. 31 августа представители Совета Республики приехали в гости к особенным ребятам. За специальные парты здесь завтра сядут 19 детей, для шестерых и вовсе этот учебный год станет первым.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания республики Беларусь:
1700 деток-инвалидов, которые находятся в 10 специализированных упреждениях, где они, безусловно, лечатся, адаптируются, где они учатся, те, кто может, и, безусловно, готовятся к тому, чтобы быть востребованными в силу своих физических и умственных возможностей. Какие бы ни были сложные экономические проблемы, всегда будут находиться у нас в стране средства, чтобы оказать помощь и содействие семьям, одиноким, людям престарелым, особенно что касается детей.

Сегодня в подобных специализированных учреждениях постоянно проживают и учатся 1700 детей.

Четыре полностью оборудованных и адаптированных для обучения класса появились в Минском интернате для детей-инвалидов

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