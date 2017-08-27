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Число погибших в результате теракта в Барселоне возросло до 16, в городе прошел митинг против терроризма

27.08.2017 - 16:21

Новости Испании. В Испании скончалась одна из пострадавших в результате теракта, произошедшего в Барселоне 17 августа, – это гражданка Германии. Таким образом, число погибших в результате двух нападений в Каталонии возросло до 16. В больницах региона все еще остаются 24 человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почтить память жертв, поддержать пострадавших и высказать свое отношение к терроризму в Барселоне собрались полмиллиона человек. Все они скандировали как один «Мы не боимся!»

 

 

Число погибших в результате теракта в Барселоне возросло до 16, в городе прошел митинг против терроризма

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