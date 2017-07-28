Число пострадавших в результате крушения поезда в Барселоне увеличилось до 54 человек

Новости Испании. Растет количество пострадавших в результате крушения поезда в испанской Барселоне. За помощью к медикам обратились 54 пассажира. Многие доставлены в больницы. В тяжелом состоянии остается один человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МИД Беларуси: «Среди пострадавших в результате крушения поезда в Барселоне белорусов нет»

ЧП произошло на французском вокзале. Поезд пригородного сообщения на большой скорости врезался в оградительную платформу. По предварительной версии, машинист не успел затормозить. На месте происшествия продолжают работают специалисты. Ведется расследование.