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Число жертв мощного землетрясения в Мексике возросло до 15 человек, в списке в том числе и дети

08.09.2017 - 16:38

Новости Мексики. Растет число погибших в результате сильнейшего землетрясения в Мексике. По официальным данным, в трагическом списке уже 15 человек, в том числе дети. Десятки жителей пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По всей стране развернуты поисково-спасательные работы, к которым привлечены силы армии, ВМС и полиция. В столице страны и многих штатах временно закрыты школы. Без электроснабжения остались почти 2 миллиона потребителей.

Магнитуда первого, самого сильного подземного толчка, составила более 8 баллов, а количество афтершоков превысило 60. Уже поступает информация об угрозе цунами. По сообщениям специалистов, в сторону Мексики движутся волны высотой более трех метров.

Число жертв мощного землетрясения в Мексике возросло до 15 человек, в списке в том числе и дети

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