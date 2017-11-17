﻿ Число жертв наводнения в Греции возросло до 16 человек | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Число жертв наводнения в Греции возросло до 16 человек

17.11.2017 - 12:09

Новости Греции. В Греции растет число жертв одного из сильнейших в истории страны наводнений. В списках погибших уже 16 человек. Десятки пострадали, есть пропавшие без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Местная власть называет произошедшее библейской катастрофой. Даже старожилы не помнят таких трагических событий в их регионе. К катастрофе привели нескончаемые дожди, которые впоследствии миллионами кубометров воды обрушились на пригород Афин. Больше всего пострадал городок Мандра. Здесь улицы настолько быстро заполнили бурные потоки, что люди даже не успевали среагировать и покинуть машины.

Число жертв наводнения в Греции возросло до 16 человек

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В Греции объявлен траур по жертвам наводнения, которое унесло жизни 14 человек
В Греции объявлен траур по жертвам наводнения, которое унесло жизни 14 человек
Наводнение в Риме: затоплены улицы и Олимпийский стадион, закрыты станции метро
Наводнение в Риме: затоплены улицы и Олимпийский стадион, закрыты станции метро
Такого паводка не помнят даже старожилы: в Слуцком районе затопило дорогу
Такого паводка не помнят даже старожилы: в Слуцком районе затопило дорогу
Жертвами наводнения в Болгарии стали три человека
Жертвами наводнения в Болгарии стали три человека
В результате масштабного наводнения в Филиппинах 12 тысяч жителей покинули свои дома
В результате масштабного наводнения в Филиппинах 12 тысяч жителей покинули свои дома
В Испании сильнейшее наводнение: уровень воды достигал 2 этажа
В Испании сильнейшее наводнение: уровень воды достигал 2 этажа
В результате шторма «Офелия» в Ирландии погибли 3 человека
В результате шторма «Офелия» в Ирландии погибли 3 человека
Наводнение во Вьетнаме: из-за сильных ливней обрушились дома, погибли более 30 человек
Наводнение во Вьетнаме: из-за сильных ливней обрушились дома, погибли более 30 человек
Все новости по теме Наводнение
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru